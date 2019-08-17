Водитель попавшего в ДТП автобуса в Перми отправлен на медосвидетельствование
Водитель автобуса, который попал в ДТП в Перми, пройдет медосвидетельствование. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю.
Как отмечается, после случившегося водителя транспортного средства увезли и опросили.
После этого, уточняется, его отправили на медицинское освидетельствование.
«Врачи должны скоро выдать акт», — отметили в пресс-службе МВД.
Также в полиции добавили, что во время аварии водитель автобуса получил травмы.
В Перми автобус попал в ДТП, столкнувшись с препятствием. В транспорте находились 59 человек. 32 человека пострадали, среди них 10 детей, одна женщина скончалась.
Ранее сообщалось, что число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми резко возросло.