Водитель попавшего в ДТП автобуса в Перми отправлен на медосвидетельствование

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Водитель автобуса, который попал в ДТП в Перми, пройдет медосвидетельствование. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю.

Как отмечается, после случившегося водителя транспортного средства увезли и опросили.

После этого, уточняется, его отправили на медицинское освидетельствование.

«Врачи должны скоро выдать акт», — отметили в пресс-службе МВД.

Также в полиции добавили, что во время аварии водитель автобуса получил травмы.

В Перми автобус попал в ДТП, столкнувшись с препятствием. В транспорте находились 59 человек. 32 человека пострадали, среди них 10 детей, одна женщина скончалась.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми резко возросло.