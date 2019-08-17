Погибший в ДТП под Тулой водитель уснул, рассказал источник

Водитель легкового автомобиля, погибший в результате ДТП с междугородним автобусом в Тульской области, вероятно, уснул за рулем. Об этом сообщил источник в экстренных службах региона, передает ТАСС.

Уточняется, что происшествие случилось около населенного пункта Дегтярка под Тулой.

До этого стало известно о ДТП с участием автомобиля Kia Rio и междугороднего автобуса.

Ранее сообщалось, что в Туле 11 человек пострадали и один погиб в результате ДТП.