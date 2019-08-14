В Минтрансе отреагировали на предложение ГД о запрете эксплуатации старых авто
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Министерство транспорта России получило предложение Госдумы о запрете использования старых автомобилей на дорогах. Об этом сообщает РИА «Новости».
В пресс-службе ведомства заявили, что предложения получены и они прорабатываются.
Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по промышленности предлагает запретить использование транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации. Соответствующие рекомендации были направлены в Минпромторг и Минтранс.