Грузия решила построить скоростную магистраль к границе с Россией

Грузинский премьер Мамука Бахтадзе заявил о строительстве новой скоростной объездной магистрали по направлению к границе с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, реализация проекта начнется до конца этого года.

«Проект исторического значения будет подписан через несколько дней, и к концу года начнется строительство магистрали Коби-Гудаури вместе с тоннелем», — заявил Бахтадзе.

Он добавил, что магистраль станет одним из самых длинных туннелей и одним из наиболее сложных инженерных сооружений на европейской территории.

Ранее сообщалось, что туристический поток из России в Грузию снизился минимум на 70%.