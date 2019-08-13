Рейсовый автобус загорелся во Владимире

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Рейсовый автобус загорелся на улице Б. Нижегородская около дома 81 во Владимире. Об этом сообщается на сайте областного управления МЧС.

Отмечается, что ЧП произошло в 05.59 по местному времени, пострадавших нет.

Общая площадь возгорания составила 15 кв. м., над тушением огня работали семь человек, также были привлечены две единицы техники.

В настоящее время причина происшествия уточняется.

Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом под Владимиром пострадали шесть человек.