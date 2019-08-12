Строители протестировали освещение на железнодорожной части Крымского моста

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Строители протестировали освещение на железнодорожная части Крымского моста, передает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, на участке, расположенном ближе к таманскому берегу, на три часа включили около 150 светильников, расстояние между ними составляет от 13 до 16 м.

«Степень освещенности путей в темное время суток проверили на соответствие проектным расчетам», — говорится в заявлении.

Уточнятся, что на железнодорожной части моста через Керченский пролив всего будет находиться примерно 2,5 тыс. светодиодных светильников.

Ранее строители Крымского моста отреагировали на данные о том, что там был замечен поезд.