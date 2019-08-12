Китайский автоконцерн Changan отказался от производства машин в России

Китайский автоконцерн Changan свернул производство автомобилей в Липецкой области. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в отрасли.

Как отмечается, причиной такого решения мог стать конфликт, который произошел между российскими владельцами завода, семьей Резниковых, и другой китайской компанией, Great Wall.

Уточняется, что последняя потерпела неудачу в российском суде с иском к обанкротившейся дистрибуторской компании, которая принадлежала ранее Резниковым.

По мнению китайцев, эта фирма присвоила $50 млн за продукцию, которую поставили в 2014 году.

Эксперты полагают, что Changan заинтересована в российском рынке и будет искать нового партнера на территории России.