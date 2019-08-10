Два авто попали в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург, есть погибшие

В субботу, 10 августа, на 235-м километре трассы Пермь – Екатеринбург между двумя авто произошло столкновение. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по Свердловской области.

Сообщается, что в результате ДТП погибло двое человек, находящихся за рулем столкнувшихся авто.

Также стало известно, что двое пассажиров легковушек госпитализированы в состоянии комы.

Как отмечается, пострадавших в ДТП уже доставили в больницы.

Уточняется, что по факту аварии ведется следствие.

Ранее сообщалось, что под Астраханью в ДТП погибли 4 человека.