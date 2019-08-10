Два авто попали в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург, есть погибшие
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В субботу, 10 августа, на 235-м километре трассы Пермь – Екатеринбург между двумя авто произошло столкновение. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по Свердловской области.
Сообщается, что в результате ДТП погибло двое человек, находящихся за рулем столкнувшихся авто.
Также стало известно, что двое пассажиров легковушек госпитализированы в состоянии комы.
Как отмечается, пострадавших в ДТП уже доставили в больницы.
Уточняется, что по факту аварии ведется следствие.
Ранее сообщалось, что под Астраханью в ДТП погибли 4 человека.