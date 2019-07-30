Дороги из снега и льда появятся в России

Новый госстандарт для российских дорог придумал и подготовил проект дорожный научно-исследовательский институт страны. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ проекта.

Как отмечается, институт предлагает создать специальные дороги, по которым россияне смогут передвигаться лишь в зимнее время года. Трассы будут построены изо льда или могут проходить через уплотненные снегом реки.

В тексте документа говорится, что зимние трассы хотят также разделить на классы в зависимости от интенсивности движения и расположения.

Издание отмечает, что такие дороги назовут «зимники».

Ранее сообщалось, что парковочные места хотят сузить в России.