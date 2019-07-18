Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом

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В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно имеющейся информации, штраф за неоплаченный проезд составит от 2,5 до 10 тыс. руб. При этом при первой неуплате он составит 2,5 тыс. руб., а при попытке еще раз в течение года проехать бесплатно по платной автодороге нарушителю придется заплатить 10 тыс. руб. Нарушения будут отслеживаться при помощи камер, которые установлены в пунктах взимания платы.

«Санкция необходима для внедрения на трассах системы freeflow, позволяющей проезжать ПВП (пункт взимания платы. — Газета.Ru) почти без торможения либо вообще отказаться от них», — говорится в материале.

Уточняется, что в настоящее время пытающийся проехать по платной дороге водитель может быть оштрафован, так как игнорирует запрещающий сигнал светофора. Если транспортное средство сбивает шлагбаум, оформляется ДТП.

Ранее представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали о том, что в Подмосковье могут в скором времени появиться многоуровневые парковки-пазлы.