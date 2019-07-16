Госдума ужесточила наказание за непропуск «скорой»

Госдума ужесточила наказание за непропуск машин «скорой помощи», сообщает ТАСС.

В Третьем чтении принят пакет соответствующих законопроектов.

Так, появится статья о воспрепятствовании «в какой бы то ни было форме» деятельности медработника, ставшее причиной тяжкого вреда здоровью. Санкция по ней предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.

Также ужесточаются наказания за непропуск «скорой» и экстренных служб со включенными проблесковыми маячками и сиренами.