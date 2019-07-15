Видео наезда кортежа Зеленского на детей появилось в Сети

В Сети появилось видео с места ДТП в Запорожской области с участием машин из кортежа украинского лидера Владимира Зеленского, а также колонны автобусов, в которых перевозили детей.

На видеозаписи видно, как на месте происшествия сильно затруднено дорожное движение.

Кроме того, на дороге стоят два автомобиля из кортежа главы государства и микроавтобус.

Все три машины сильно повреждены из-за столкновения и перегородили проезжую часть.

Ранее сообщалось, что кортеж Зеленского врезался в автобусы с детьми.

Зеленского в это время в автомобилях не было. Он летел в столицу, а его кортеж возвращался в Киев.