Видео наезда кортежа Зеленского на детей появилось в Сети
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В Сети появилось видео с места ДТП в Запорожской области с участием машин из кортежа украинского лидера Владимира Зеленского, а также колонны автобусов, в которых перевозили детей.
На видеозаписи видно, как на месте происшествия сильно затруднено дорожное движение.
Кроме того, на дороге стоят два автомобиля из кортежа главы государства и микроавтобус.
Все три машины сильно повреждены из-за столкновения и перегородили проезжую часть.
Ранее сообщалось, что кортеж Зеленского врезался в автобусы с детьми.
Зеленского в это время в автомобилях не было. Он летел в столицу, а его кортеж возвращался в Киев.