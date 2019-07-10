Доренко оштрафовали за парковку через неделю после смерти

Журналисту Сергея Доренко пришел штраф ГИБДД за неправильную парковку через неделю после его смерти, сообщает РЕН.

По данным ФСПП, штраф на 3 тысячи рублей числится за 24 мая 2019 года.

В документе указано, что он якобы нарушил правила 16 мая.

Сергей Доренко умер 9 мая 2019 года.