10 человек с детьми разбились в Mercedes
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В Белоруссии недалеко от города Белоозерск в Брестской области произошло ДТП с участием Mercedes. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.
Как отмечается, в результате инцидента погибли пять человек, в том числе двое детей.
По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и опрокинулся в мелиоративный канал.
Уточняется, что в машине находилось недопустимое количество человек, а именно — 10.
«Пять выбрались самостоятельно из канала, в том числе водитель. Сейчас ведутся поиски десятого участника аварии», -— говорится в заявлении пресс-службы.
На настоящий момент на месте происшествия работают различные службы.
Ранее сообщалось, что автобус и Mercedes столкнулись на востоке Москвы.