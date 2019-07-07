10 человек с детьми разбились в Mercedes

В Белоруссии недалеко от города Белоозерск в Брестской области произошло ДТП с участием Mercedes. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Как отмечается, в результате инцидента погибли пять человек, в том числе двое детей.

По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и опрокинулся в мелиоративный канал.

Уточняется, что в машине находилось недопустимое количество человек, а именно — 10.

«Пять выбрались самостоятельно из канала, в том числе водитель. Сейчас ведутся поиски десятого участника аварии», -— говорится в заявлении пресс-службы.

На настоящий момент на месте происшествия работают различные службы.

Ранее сообщалось, что автобус и Mercedes столкнулись на востоке Москвы.