Появилось видео с места cмертельной аварии бензовоза

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Появилось видео с места взрыва бензовоза «Урал» в Свердловской области, сообщает РЕН.

Отмечается, что бензовоз вылетел с дороги и перевернулся, после чего из-за вылившегося топлива произошел взрыв.

На кадрах видно как сгоревший бензовоз лежит на обочине.

Ранее уголовное дело возбудили после взрыва бензовоза на Урале.