Автобус и Mercedes столкнулись на востоке Москвы

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Очевидцы сообщили об аварии с участием автобуса и автомобиля Mercedes, сообщает РЕН.

ДТП произошло на Щелковском шоссе.

О пострадавших не сообщается.

В пресс-службе УГИБДД по Москве подтвердили факт столкновения двух транспортных средств на Щелковском шоссе.