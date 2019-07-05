Фургон врезался в толпу людей
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В Британии в городе Дербишире фургон влетел в толпу людей, ждавших раздачи бесплатной еды. Об этом сообщает Mirror.
Как отмечается, за рулем машины находился 37-летний мужчина, которого арестовали.
По предварительным данным, он намеренно совершил наезд.
Уточняется, что в результате инцидента пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Двое из пострадавших получили серьезные травмы.
Ранее сообщалось, что наехавший на толпу мужчина получил пожизненное заключение.