Фургон врезался в толпу людей

В Британии в городе Дербишире фургон влетел в толпу людей, ждавших раздачи бесплатной еды. Об этом сообщает Mirror.

Как отмечается, за рулем машины находился 37-летний мужчина, которого арестовали.

По предварительным данным, он намеренно совершил наезд.

Уточняется, что в результате инцидента пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Двое из пострадавших получили серьезные травмы.

Ранее сообщалось, что наехавший на толпу мужчина получил пожизненное заключение.