Дальнобойщиков лишат прав и автомобилей за перевес

Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес. Об этом сообщает «Россия 1».

По его словам, помимо лишения прав, у водителей будут забирать машину, а также груз.

Он отметил, что данное решение было принято из-за того, что тяжелый транспорт приводит к порче дорожного покрытия.

Причем сам глава Минтранса назвал эти меры «очень жесткими».

Ранее сообщалось, что в России изменят скоростной режим.