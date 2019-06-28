За «пьяные ДТП» увеличили срок

За ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, увеличат срок, сообщает «Интерфакс».

Изменения в Уголовном кодексе Российской федерации вступили в силу с 28 июня.

Согласно новой редакции статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» за нанесение тяжкого вреда человеку будут лишать свободы от 3 до 7 лет с запретом на профессию до 3 лет. Если у человека наступит летальный исход, то наказание составит от 5 до 12 лет лишения свободы, а в случае смерти двух и более лиц – от 8 до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в МВД хотят лишать автомобилистов прав без суда.