В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля

В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА «Новости».

С инициативой выступила группа депутатов от ЛДПР.

Документ предлагает отменить штраф на сумму 500 рублей за то, что на автомобиле установлены стекла, которые не пропускают свет в соответствии с регламентом о безопасности.

Депутаты напомнили, что тонирование стекол — это международная практика, призванная повысить комфорт и безопасность машины. В частности, тонировка защищает зрение водителя от солнца и вспышек фар встречных машин.