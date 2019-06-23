Девушка-водитель ВАЗ наехала на подростков

В Екатеринбурге девушка на машине ВАЗ сбила двух подростков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Свердловской области.

По предварительным данным, 26-летняя девушка проехала на красный сигнал светофора.

Как отмечается, в результате инцидента пострадали два 16-летних подростка, которых доставили в больницу.

Уточняется, что один подросток получил рваную рану левого бедра, другой — перелом левого плеча и предплечья.

Ранее сообщалось, что мажорка на Mercedes сбила насмерть студента в Челябинске.