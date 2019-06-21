На МКАД столкнулись 13 машин, есть пострадавшие

Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Столкновение 13 автомобилей произошло на МКАД, сообщает РЕН.

По данным ГИБДД, в результате пострадали два человека.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время проверяют информацию о массовом ДТП.