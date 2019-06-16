После гибели 8 человек в ДТП под Воронежем завели уголовное дело

Дело возбуждено после ДТП в Воронежской области, где погибли 8 человек, сообщает РЕН.

По данным регионального МВД, дело расследуется по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Ранее сообщалось, что десятилетняя девочка стала единственной выжившей в ДТП под Воронежем.

Авария произошла на 59 километре автодороги «Воронеж-Луганск» в Бобровском районе Воронежской области. Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем.