Парни на Mercedes устроили ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге

В Петербурге автомобиль Mercedes врезался в автобус. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словах очевидцев, в машине, которая устроила ДТП, находилась группа молодых людей.

Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.

Уточняется, что авария, предположительно, случилась на Лиговском проспекте

На настоящий момент правоохранительные органы пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что утка с утятами спровоцировала ДТП в Петербурге.