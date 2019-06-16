Парни на Mercedes устроили ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге
В Петербурге автомобиль Mercedes врезался в автобус. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словах очевидцев, в машине, которая устроила ДТП, находилась группа молодых людей.
Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.
Уточняется, что авария, предположительно, случилась на Лиговском проспекте
На настоящий момент правоохранительные органы пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что утка с утятами спровоцировала ДТП в Петербурге.