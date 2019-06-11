Перечень признаков опьянения водителей собираются расширить

Министерство внутренних дел России подготовила расширенный перечень с признаками алкогольного и наркотического опьянения у водителей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Перечень предполагают сделать шире на два пункта: «наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническим средством индикации» и «положительные показания средства (экспресс-теста) обнаружения наркотических веществ в слюне».

По данным МВД РФ, эти признаки станут достаточным основанием для последующего проведения полицейским освидетельствования наличия опьянения любого вида у водителя транспортного средства.

Ранее сообщалось, что подмосковные полицейские задержали 60 водителей за езду в нетрезвом виде.