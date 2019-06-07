Более 20 детей пострадали в ДТП с автобусом в Германии
В Германии туристический автобус со школьниками столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию города Гота.
Как отмечается, в результате ДТП пострадали 21 ребенок, а также двое взрослых.
Уточняется, что всего в автобусе находились 49 детей. Взрослые, пострадавшие в ДТП, находились в машине.
На настоящий момент правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Дубае в ДТП с автобусом погибли 15 человек.