Сбой произошел в ГИБДД по всей России

Сбой произошел в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД во всех регионах страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, сбой произошел неожиданно в среду, 5 июня.

Источник утверждает, что почти во всех подразделениях ГИБДД нельзя было зарегистрировать автомобили, а также снять их с учета.

В настоящее время причины сбоя пока неизвестны.

Также стоит отметить, что официального комментария также нет.

Ранее сообщалось, что ГИБДД хочет запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД.