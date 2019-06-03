Скандальный блогер Эрик Давидович опубликовал фото в BMW, разгромившей центр Казани
Скандальный автоблогер Эрик Давидович в инстаграме опубликовал фото за рулем BMW, попавшей в ДТП в Казани 2 июня, пишут местные СМИ.
«Шагали 20 в тачке 3-е Все живы. Пристегивайтесь!» — написал он.
Отмечается, что сам он тестировал машину зимой.
ДТП произошло на перекрестке улиц Лево-Булачной и Чернышевского. Водитель автомобиля BMW с московскими номерами не справился с управлением и сбил ограждения.
В ГИБДД объявили в розыск водителя, бросившего BMW на месте аварии в центре города.