Четыре вагона пассажирского поезда сошли с путей

В Забайкальском крае на станции Куэнга Могочинского района с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Забайкальской железной дороги.

Как отмечается, поезд двигался по маршруту Новосибирск-Владивосток.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

«Нарушен габарит соседнего пути», — подчеркивается в сообщении пресс-службы.

На настоящий момент к устранению последствий приступили восстановительные поезда. Также выясняется причина произошедшего.

Ранее сообщалось, что с рельсов сошли 16 вагонов с рудой.