Четыре вагона пассажирского поезда сошли с путей
В Забайкальском крае на станции Куэнга Могочинского района с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Забайкальской железной дороги.
Как отмечается, поезд двигался по маршруту Новосибирск-Владивосток.
Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.
«Нарушен габарит соседнего пути», — подчеркивается в сообщении пресс-службы.
На настоящий момент к устранению последствий приступили восстановительные поезда. Также выясняется причина произошедшего.
Ранее сообщалось, что с рельсов сошли 16 вагонов с рудой.