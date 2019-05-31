С рельсов сошли 16 вагонов с рудой
На станции под Нижним Тагилом с рельсов сошли 16 вагонов с железной рудой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Свердловской железной дороги.
Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.
«Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет», — подчеркнули в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что данное происшествие не оказало влияния на движение поездов.
К настоящему моменту была создана комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что тепловоз и пять вагонов сошли с рельсов в Татарстане.