С рельсов сошли 16 вагонов с рудой

На станции под Нижним Тагилом с рельсов сошли 16 вагонов с железной рудой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Свердловской железной дороги.

Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.

«Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет», — подчеркнули в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что данное происшествие не оказало влияния на движение поездов.

К настоящему моменту была создана комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что тепловоз и пять вагонов сошли с рельсов в Татарстане.