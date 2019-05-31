Столичных водителей предупредили об опасной погоде и пробках

Центр организации дорожного движения призвал воителей в Москве быть осторожными при парковке автомобиля из-за дождя с грозой и сильным ветром, об этом говорится в твиттере организации.

Также отмечается, что вечером ожидаются дачные пробки, из-за которых час пик начнется раньше обычного.

«Сегодня не лучший день для водителя — с утра ждем дождь с грозой и сильным ветром (не паркуйтесь под рекламой), а после обеда — дачный разъезд», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ЦОДД предупредили о плотном движении на вылетных магистралях столицы. Водителям рекомендуется планировать маршрут и пользоваться метрополитеном.

Ранее москвичей предупредили о грозе в конце мая.