Столичных водителей предупредили об опасной погоде и пробках
Центр организации дорожного движения призвал воителей в Москве быть осторожными при парковке автомобиля из-за дождя с грозой и сильным ветром, об этом говорится в твиттере организации.
Также отмечается, что вечером ожидаются дачные пробки, из-за которых час пик начнется раньше обычного.
«Сегодня не лучший день для водителя — с утра ждем дождь с грозой и сильным ветром (не паркуйтесь под рекламой), а после обеда — дачный разъезд», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ЦОДД предупредили о плотном движении на вылетных магистралях столицы. Водителям рекомендуется планировать маршрут и пользоваться метрополитеном.