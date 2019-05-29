Дело возбуждено после смертельного ДТП с китайскими туристами в Приморье
По факту аварии с автобусом в Приморье, в котором находились китайские туристы, возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД России.
В ведомстве также сообщили, что водитель автобуса арестован, медицинское освидетельствование не выявило алкоголя в его крови.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
Ранее стали известны подробности ДТП с автобусом в Приморье.
Во вторник, 28 мая, автобус с туристами из Китая перевернулся в Уссурийске. В результате аварии погибли два человека, еще 19 пострадали.