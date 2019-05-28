Женщина насмерть сбила ребенка на велосипеде

Жительница Уфы на джипе насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГИБДД Башкирии.

Как отмечается, ребенок пересекал дорогу на велосипеде на зеленый сигнал светофора.

Уточняется, что мальчик погиб до приезда скорой медицинской помощи.

На настоящий момент правоохранительные органы и другие службы работают на месте происшествия и пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что полицейский сбил насмерть подростка.