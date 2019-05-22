Россиянин сфотографировался на права с дуршлагом на голове

ГИБДД разрешила жителю Нижнего Новгорода сфотографироваться на водительские права с дуршлагом на голове. Об этом сообщает NN.ru.

По данным портала, россиянин сделал такую фотографию в знак принадлежности к пастафарианству.

Как отмечается, мужчина получил водительское удостоверение не без трудностей.

Ему пришлось принести в ГИБДД свидетельство о регистрации религиозной группы и подтверждение того, что дуршлаг является традиционным головным убором.

В 2016 году сообщалось, что в России мужчину обязали водить авто только с дуршлагом на голове