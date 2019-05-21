Вынесен приговор эксперту по делу о «пьяном мальчике»

Суд вынес приговор судмедэксперту Михаилу Клейменову, который признал пьяным шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в подмосковной Балашихе, передает ТАСС.

Суд признал Клейменова виновным и приговорил к 10 месяцам исправительных работ.

Отмечается, что Клейменов был также восстановлен в должности.

Отец погибшего мальчика Роман Шимко намерен обжаловать приговор.

По версии следствия Михаил Клейменов проводил судебно-медицинскую экспертизу тела мальчика, погибшего в результате наезда автомобиля в Балашихе 23 апрела 2017 года, по результатам которой сделал вывод о том, что ребенок в момент смерти находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Впоследствии специальная комиссия опровергла его выводы и пришла к заключению, что он допустил ошибку.