Около 33 тысяч автомобилей Lada отозваны из-за проблем с тормозами

«АвтоВАЗ» — официальный изготовитель автомобилей Lada на российском рынке — отзывает почти 33 тысячи автомобилей Lada Largus из-за возможных проблем с педалью тормоза, сообщает РИА «Новости».

Согласно сообщению Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 года по сегодняшний день.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможность смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов, возникновение повышенного усилия на педаль тормоза», — говорится в сообщении.

Как отмечает Росстандарт, на транспортных средствах будет выполнена проверка даты производства вакуумного усилителя и, при необходимости, его замена, все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.