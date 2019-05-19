Мальчик разбился насмерть, катая отца на квадроцикле

В поселке Атиг Свердловской области двенадцатилетний подросток разбился насмерть, катая отца на квадроцикле. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

По данным ведомства, подросток не справился с управлением квадроциклом и допустил опрокидывание транспортного средства.

«В результате ДТП ребенок скончался», — говорится в сообщении.

Впоследствии сотрудники полиции выяснили, что сначала квадроциклом управлял отец мальчика, но потом он передал управление сыну. Спасти ребенка врачам не удалось, хотя в момент ДТП он был в шлеме.

Ранее сообщалось, что квадроцикл с подростками улетел в кювет и въехал в машину в Башкирии.