Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на приказ Росавтодора.

По данным ведомства, приказ вступит в силу с понедельника, 20 мая. Отмечается, что ограничения по движению будут устанавливать по данным прогноза погоды Росгидромета.

В агентстве пояснили, что в жару из-за движения грузовиков на дороге образуется колея. Поэтому движение большегрузного транспорта будут разрешать лишь по ночам.

Под ограничения попадут трассы М-9, М-10, а также некоторые другие участки дорог на подъезде к крупным городам.

Ранее сообщалось, что в России хотят увеличить скоростной лимит до 110 км/ч.