Квадроцикл с подростками улетел в кювет и въехал в машину в Башкирии

В Бирском районе в селе Старицино в Башкирии квадроцикл с тремя подростками попал в ДТП, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное ГИБДД.

По данным ведомства, квадроциклом Stels Guepard управлял 14-летний подросток, с ним также ехали 15-летняя девочка и 12-летний уфимец.

«[Квадроцикл] совершил съезд в кювет с последующим наездом на припаркованную Lada Granta», — сообщили в ведомстве.

В настоящий момент подростки госпитализированы. Отмечается, что квадроцикл не был зарегистрирован, а подростки ехали без мотошлемов.

Ранее сообщалось, что легковушка врезалась в поезд под Смоленском.