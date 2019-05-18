Квадроцикл с подростками улетел в кювет и въехал в машину в Башкирии
В Бирском районе в селе Старицино в Башкирии квадроцикл с тремя подростками попал в ДТП, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное ГИБДД.
По данным ведомства, квадроциклом Stels Guepard управлял 14-летний подросток, с ним также ехали 15-летняя девочка и 12-летний уфимец.
«[Квадроцикл] совершил съезд в кювет с последующим наездом на припаркованную Lada Granta», — сообщили в ведомстве.
В настоящий момент подростки госпитализированы. Отмечается, что квадроцикл не был зарегистрирован, а подростки ехали без мотошлемов.
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