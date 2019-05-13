В массовом ДТП пострадали не менее 25 человек в Испании
Из-за массовой аварии в испанской Каталонии получили различные ранение не менее 25 человек. Об этом пишет газета El Mundo.
По данным издания, всего на дороге в районе Сан-Садурни-д'Анойя в провинции Барселона столкнулись 12 автомобилей.
Отмечается, что пострадали не менее 25 человек. Некоторым оказали медицинскую помощь на месте, но большинство пришлось срочно госпитализировать на вертолете.
Из-за аварии на дороге образовалась 15-километровая пробка, уточняет газета.
В настоящее время устанавливаются причины массового ДТП.
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