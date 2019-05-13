В массовом ДТП пострадали не менее 25 человек в Испании

Из-за массовой аварии в испанской Каталонии получили различные ранение не менее 25 человек. Об этом пишет газета El Mundo.

По данным издания, всего на дороге в районе Сан-Садурни-д'Анойя в провинции Барселона столкнулись 12 автомобилей.

Отмечается, что пострадали не менее 25 человек. Некоторым оказали медицинскую помощь на месте, но большинство пришлось срочно госпитализировать на вертолете.

Из-за аварии на дороге образовалась 15-километровая пробка, уточняет газета.

В настоящее время устанавливаются причины массового ДТП.

Ранее сообщалось, что мост в Петербурге перекрыли из-за ДТП с десятками машин.