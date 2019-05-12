Трамвай протаранил авто с женщиной и ребенком в Харькове

В Харькове трамвай сошел с рельсов и столкнулся с легковым автомобилем, в результате травмы получила женщина и четырехлетняя девочка, передает УНИАН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщается, что 41-летнюю женщину-водителя легковушки и ребенка с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

По данным ведомства, авария произошла утром 12 мая на пересечении Московского проспекта и улицы Академика Павлова в Харькове.

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