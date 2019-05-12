Тепловоз и пять вагонов сошли с рельсов в Татарстане

В Татарстане с рельсов сошли пять пустых вагонов грузового поезда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Как отмечается, при начале движения с рельсов сошли задняя колесная пара тепловоза, а также колесные пары у пяти пустых вагонов.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал и не погиб.

«Задержки в движении поездов нет», — уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд сошел с рельсов в Грузии.