Новые дорожные знаки появились в России

С 1 мая в Россию вступил в силу новый национальный ГОСТ по дорожным знакам, передает РИА «Новости».

Документ предусматривает появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.

На дорогах появятся знаки «Выделенная полоса трамвая», «Диагональный пешеходный переход», а также совмещенные знаки, например, «Платная парковка» и «Парковка для инвалидов». В конце прошлого года сообщалось, что на российских автодорогах появятся десятки новых дополнительных дорожных знаков и табличек.

Минимально допустимый размер знаков уменьшится до 40 сантиметров по одной стороне. По старому ГОСТу минимально допустимый размер дорожных знаков составлял 60x60 см.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы появились миниатюрные дорожные знаки.