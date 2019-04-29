Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу

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Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения. Об этом сообщает газета «Известия».

По его словам, в данную базу попадут граждане, которые имеют десятки штрафов в год или были лишены водительских прав.

Он также добавил, что в базу будут внесены сведения обо всех нарушителях — как россиянах, так и иностранцах.

Мишуров подчеркнул, что в ГИБДД планируют запретить злостным нарушителям ПДД работать в сфере пассажирских перевозок.

Ранее сообщалось, что нарушителей ПДД захотели лишить скидок.