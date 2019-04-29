Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения. Об этом сообщает газета «Известия».
По его словам, в данную базу попадут граждане, которые имеют десятки штрафов в год или были лишены водительских прав.
Он также добавил, что в базу будут внесены сведения обо всех нарушителях — как россиянах, так и иностранцах.
Мишуров подчеркнул, что в ГИБДД планируют запретить злостным нарушителям ПДД работать в сфере пассажирских перевозок.
Ранее сообщалось, что нарушителей ПДД захотели лишить скидок.