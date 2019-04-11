Неизвестный сбил полицейского в Москве

В Москве водитель, управлявший автомобилем Toyota, совершил наезд на полицейского и скрылся, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Генерала Белова.

«[Водитель Toyota] совершил наезд на находившегося на службе в форменной одежде участкового уполномоченного полиции ОМВД по району Орехово-Борисово Северное», — сообщили в пресс-службе.

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По данным представителей ведомства, пострадавший полицейский обратился за медицинской помощью. Его состояние не уточняется.

Ранее сообщалось, что троллейбус сбил девочку на пешеходном переходе в Москве.