15 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в результате ДТП с участием двух автобусом пострадали 15 человек. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, двое пострадавших были госпитализированы с места аварии.
Как отмечается, ДТП произошло из-за того, что водитель одного из автобусов не выбрал безопасную дистанцию.
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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Чечне.