15 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в результате ДТП с участием двух автобусом пострадали 15 человек. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, двое пострадавших были госпитализированы с места аварии.

Как отмечается, ДТП произошло из-за того, что водитель одного из автобусов не выбрал безопасную дистанцию.

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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Чечне.