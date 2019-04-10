ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч

Госавтоинспекция предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/час в шесть раз. Об этом заявил замглавы ГИБДД Олег Понарьин на общественных слушаниях в Госдуме, передает ТАСС.

В этом случае сумма выплаты для нарушителей вырастет с 500 до 3 000 рублей.

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«Мы предлагаем кратно увеличить размер штрафа за превышение скорости в пределах 20-40 км/ч до 3 тысяч рублей», — отметил Понарьин.

Ранее сообщалось, что ГИБДД намерено штрафовать за превышение скорости на 10-20 км/ч. Эту информацию также прокомментировал эксперт.