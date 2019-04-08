Глава Nissan высказался о скандале вокруг Карлоса Гона

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Генеральный директор Nissan Хирото Саикава заявил, что скандал с экс-главой компании Карлосом Гоном не будет решен в одночасье. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, в настоящее время компании необходимо сконцентрироваться на возвращении работы в прежнее русло.

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Он также извинился перед акционерами Nissan за скандал вокруг Гона.

Саикава подчеркнул, что пока не намерен уходить в отставку.

Ранее сообщалось, что прокуратура Японии намерена допросить жену Карлоса Гона.