Глава Nissan высказался о скандале вокруг Карлоса Гона
Генеральный директор Nissan Хирото Саикава заявил, что скандал с экс-главой компании Карлосом Гоном не будет решен в одночасье. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, в настоящее время компании необходимо сконцентрироваться на возвращении работы в прежнее русло.
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Он также извинился перед акционерами Nissan за скандал вокруг Гона.
Саикава подчеркнул, что пока не намерен уходить в отставку.
Ранее сообщалось, что прокуратура Японии намерена допросить жену Карлоса Гона.