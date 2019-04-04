Депутаты отменили транспортный налог с угнанных автмобилей

Депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому владельцы угнанных автомобилей освобождаются от уплаты транспортного налога, сообщает РИА «Новости».

Ранее владельцы были освобождены от уплаты транспортного налога в отношении автомобилей, находящихся в розыске, при условии подтверждения их угона документом из МВД. Когда розыск прекращен, и машину не удалось найти, владелец должен был снять ее учета, чтобы не получать транспортный налог.

Теперь налогом не будет облагаться транспортное средство, находящееся в розыске, и розыск которого уже прекращен, начиная с месяца начала розыска до месяца его возврата владельцу. При этом факты угона и возврата автомобиля владельцу должны быть подтверждены документом из МВД, или сведениями, полученными налоговыми органами в рамках межведомственного взаимодействия.