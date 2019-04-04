Карлос Гон попросил защиты у властей Франции

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Бывший глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон обратился к властям Франции с просьбой защитить его права. Об этом он сказал в интервью LCI.

Как отмечается, бизнесмен также заявил о своей невиновности.

«Я обращаюсь с призывом к французскому правительству… защитить мои права как гражданина», — заявил Гон.

Ранее по запросу токийской прокуратуры второй раз был арестован Карлос Гон. Его подозревают в присвоении средств Nissan для использования в личных целях.